В Самаре пройдет Ярмарка коопераций

Самарский бизнес-инкубатор впервые станет площадкой Ярмарки коопераций, предоставляя местным производителям возможность напрямую показать свою продукцию и наладить долгосрочные отношения с компанией федерального уровня.
Федеральный оператор питания "Экосфера", созданный и существующий в Самарской области, занимающийся аутсорсингом услуг общественного питания, комплексным техническим обслуживанием и клинингом, станет потенциальным заказчиком на этой ярмарке.
К участию приглашаются производители и поставщики продуктов питания, моющих средств и бытовой химии, одноразовой посуды, а также производители и предприятия, реализующие оборудование для общественного питания.
Цель мероприятия - формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными, средними предприятиями.
Ярмарка пройдет 30 января с 11:00 по адресу ул. Главная, 3.
Чтобы поучаствовать в ярмарке, самарские производители должны предварительно зарегистрироваться.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
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