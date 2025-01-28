В Самаре пройдет Ярмарка коопераций

Самарский бизнес-инкубатор впервые станет площадкой Ярмарки коопераций, предоставляя местным производителям возможность напрямую показать свою продукцию и наладить долгосрочные отношения с компанией федерального уровня.

Федеральный оператор питания "Экосфера", созданный и существующий в Самарской области, занимающийся аутсорсингом услуг общественного питания, комплексным техническим обслуживанием и клинингом, станет потенциальным заказчиком на этой ярмарке.

К участию приглашаются производители и поставщики продуктов питания, моющих средств и бытовой химии, одноразовой посуды, а также производители и предприятия, реализующие оборудование для общественного питания.

Цель мероприятия - формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными, средними предприятиями.

Ярмарка пройдет 30 января с 11:00 по адресу ул. Главная, 3.

Чтобы поучаствовать в ярмарке, самарские производители должны предварительно зарегистрироваться.