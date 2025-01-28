Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе эскизов памятника

Фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) запустили Всероссийский конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции.

Конкурс открытый, участвовать в нем могут не только профессиональные архитекторы, но и все желающие, в том числе ветераны СВО и их родные. Допускается присылать не только индивидуальные, но и групповые работы.

Прием эскизов продолжится до 28 февраля 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/. Там же можно ознакомиться с подробными условиями конкурса.

Победителя и дипломантов выберет экспертная комиссия, куда войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги конкурса будут подводиться в марте 2025 года.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального казначейства, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.