Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе эскизов памятника

Фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) запустили Всероссийский конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции.
Конкурс открытый, участвовать в нем могут не только профессиональные архитекторы, но и все желающие, в том числе ветераны СВО и их родные. Допускается присылать не только индивидуальные, но и групповые работы.
Прием эскизов продолжится до 28 февраля 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/. Там же можно ознакомиться с подробными условиями конкурса.
Победителя и дипломантов выберет экспертная комиссия, куда войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги конкурса будут подводиться в марте 2025 года.
Мероприятие проходит при поддержке Федерального казначейства, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.