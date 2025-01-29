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Преступления Происшествия

Пожилую медсестру из Новокуйбышевска мошенники "развели" на 800 тыс. рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске очередной жертвой виртуальных мошенников стала 62-летняя женщина, работающая медсестрой, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На телефон женщине начали поступать настойчивые звонки. Неизвестный представился полицейским и сказал, что в отделе полиции якобы зафиксировали сообщение о махинациях с ее банковским счетом. 

В целях предотвращения кражи денег и оформления займа на имя женщины, "полицейский" рекомендовал совершить несколько банковских операций и самостоятельно оформить ссуду.

Заподозрив, что с ней могут общаться мошенники, жительница Новокуйбышевска не поверила неизвестному и прервала разговор, но буквально через несколько минут в мессенджер поступило сообщение от "менеджера финансовой организации". Указывая личную информацию и называя ее "кодовое слово" для сохранения сбережений от мошенников, "менеджер" предложил пройти процедуру перевода денег на безопасный счет. Взволнованная 62-летняя женщина прошла по предложенной ссылке и перевела 800000 тысяч на "резервный банковский" счет.

Диалог продлился еще несколько минут, а затем медсестра оказалась в "черном списке". Понимая, что стала жертвой мошенников, с надеждой, что деньги остались на указанном счете, проверила личный кабинет. Не обнаружив "спасенной" суммы, женщина обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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