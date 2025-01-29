Самарским чиновникам разрешили увеличить расходы на командировки

Правительство Самарской области скорректировало порядок и условия командирования государственных гражданских служащих. Согласно документу, чиновникам разрешили увеличить расходы на рабочие поездки.

В частности, речь идет об аренде жилья во время командировки. В порядке указано, что чиновники могли рассчитывать на компенсацию расходов, исходя из установленной стоимости проживания. Ранее для Москвы она составляла 5 тыс. руб. в сутки, для других населенных пунктов РФ - 3500 рублей. Теперь эти суммы увеличили до 10 тыс. и 7 тыс. руб., соответственно.

"В исключительных случаях, при отсутствии варианта размещения по установленным размерам, по решению представителя нанимателя размер возмещения расходов для руководителей высшей группы может быть увеличен не более чем на 100%, остальным гражданским служащим - не более чем на 50%", - указано в постановлении.

Сейчас правительство наводит порядок в финансовых вопросах, связанных с работой госслужащих, в том числе высокопоставленных. 28 января Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект о приравнивании оклада главы региона к главе федерального министра. Сумма известна.