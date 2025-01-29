16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожилую медсестру из Новокуйбышевска мошенники "развели" на 800 тыс. рублей В ТЦ Letout самарец напал с ножом на продавца Сызранца приговорили к условному сроку за хранение наркотиков в керамическом лапте Жителя Самары задержали за двойное убийство В Самарской области начинается суд о коррупции в ритуальной сфере

Преступления Происшествия

Жительницу Самары обвиняют в получении пособий на трех выдуманных детей

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 146
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение 33-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

По версии следствия, в 2019 г. женщина представила в органы ЗАГС ложные сведения о рождении ребенка, ей выдали свидетельство о рождении. На основании этих документов самарчанке оформили выплаты на ребенка. Ту же схему она провернула и позже, в 2020 и 2021 годах.

Теперь выяснилось, что никаких детей у женщины не было. При этом она получила более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2