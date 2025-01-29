Жительницу Самары обвиняют в получении пособий на трех выдуманных детей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение 33-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

По версии следствия, в 2019 г. женщина представила в органы ЗАГС ложные сведения о рождении ребенка, ей выдали свидетельство о рождении. На основании этих документов самарчанке оформили выплаты на ребенка. Ту же схему она провернула и позже, в 2020 и 2021 годах.

Теперь выяснилось, что никаких детей у женщины не было. При этом она получила более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.