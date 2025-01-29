Жительницу Самары обвиняют в получении пособий на трех выдуманных детей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение 33-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").
По версии следствия, в 2019 г. женщина представила в органы ЗАГС ложные сведения о рождении ребенка, ей выдали свидетельство о рождении. На основании этих документов самарчанке оформили выплаты на ребенка. Ту же схему она провернула и позже, в 2020 и 2021 годах.
Теперь выяснилось, что никаких детей у женщины не было. При этом она получила более 2,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?