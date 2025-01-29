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Сломал челюсть кроссовкой: в Самаре ведется проверка из-за ЧП в школе

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло 17 января 2025 года. Как рассказал адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Леонтьев, в 9:30 в коридоре школы №41 в Самаре ученик шестого класса Н. сорвал кроссовку с ноги ученика того же класса В. и ударил одноклассника в лицо. Как отмечает юрист, инцидент зафиксирован на камерах наблюдения.

В 9:48 матери пострадавшего позвонила классный руководитель и сообщила, что у сына повреждена десна.

"В 11:00 мама мальчика и он сам должны были быть на опросе у сотрудника Следственного комитета, который в данный момент проводит работу по ЧП, произошедшему в ноябре с одноклассницей мальчика. Мама мальчика пришла в школу в 10:30", - рассказал юрист.

Далее мальчику поменяли бинт, а его мать обратилась к психологу, который должен был присутствовать на допросе и сказать, что сами они не могут на нем присутствовать, так как нужно ехать в больницу.

По словам юриста, мальчику становилось все хуже. Родители отвезли ребенка в стоматологическую клинику на пр. Ленина. Хирург диагностировал перелом нижней челюсти и сделал панорамный снимок. Далее родители отвезли мальчика в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина. Ребенок в тот же день был экстренно госпитализирован с диагнозом "перелом нижней челюсти в состоянии средней тяжести" вместе с мамой. После осмотра ребенка направили на КТ и в 14:00 по результатам диагностировали "перелом нижней челюсти ментальный и справа ветви нижней челюсти".

"17 января 2025 г. примерно в 15:00 отец пострадавшего подал заявление в Отдел полиции №4 УМВД России по Самаре. У нас на руках талон-уведомление №128", - рассказал юрист Дмитрий Леонтьев.

"Родители учеников этого класса уже жаловались на ученика, который ударил пострадавшего мальчика, и в 2024 г. написали на него жалобу в департамент образования. 16 января 2025 г. в школе состоялось родительское собрание с новым классным руководителем. Она сообщила, что мальчик нарушает дисциплину в школе, и 18 января 2025 г. его вместе с родителями вызвали в школу для беседы.

Подобный инцидент имел место в том же классе осенью 2024 г. с двумя другими учениками, в результате которого один из них получил сотрясение мозга и находился в больнице. Наказания никакого не последовало, родители учеников встречались с директором школы и договорились не давать ход делу и не выносить дисциплинарных наказаний. А в ноябре 2024 г. в 6 "Б" классе с ученицей произошло ЧП с летальным исходом. В качестве одной из причин рассматривался буллинг в классе. В результате в школе работали психологи центра "Помощь", - рассказал адвокат.

Пострадавший мальчик занимается футболом, неоднократно становился победителем всероссийских турниров и в декабре стал чемпионом Самарской области по футболу среди команд 2013 года рождения. Учится в школе хорошо, и в итоговых отметках у него стоит в основном "отлично". Также он участвует в различных олимпиадах и становился победителем и призером в разных науках. В данный момент он вынужден пропустить олимпиаду по математике и футбольный турнир. Родители хотят обратить на ситуацию внимание общественности, поскольку беспокоятся, что в школе может иметь место травля одних детей другими. 

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