В 2024 году "Росгосстрах" выплатил 26,5 млн рублей за сельхозживотных с личных подворий

В 2024 году "Росгосстрах" выплатил своим клиентам, живущим в сельской местности, 26,5 млн рублей по страховым случаям с сельскохозяйственными животными с личных подворий — эта сумма оказалась на 9% меньше, чем годом ранее. При этом с заявлениями об ущербе в компанию обратилось почти на четверть собственников меньше, чем в 2023 году, подсчитали эксперты "Росгосстраха". Средняя выплата по каждому страховому случаю составила 44 тыс. рублей — на 14% больше. Самые крупные суммы — по 90 тыс. рублей — были выплачены двоим владельцам коров из Чувашии и одному из Нижегородской области: животные погибли из-за асфиксии на почве тимпании рубца и из-за цирроза печени.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, регионы-лидеры по страховым выплатам за сельхозживотных остались те же, что и в прошлом году, незначительно изменившись в процентном соотношении в общем объеме поданных заявлений. Так, 43% заявлений поступили от владельцев крупного рогатого скота из Чувашии. Для сравнения, годом ранее на владельцев сельскохозяйственных животных из этого региона пришлось 47% заявлений, а по итогам 2022 — чуть более трети заявлений.

На втором месте (27% обращений) — Татарстан, где количество обращений увеличилось на 2 процентных пункта по сравнению с 2023 годом. На третьем (9%) — Башкортостан, доля заявлений от владельцев сельскохозяйственных животных в котором увеличилась на 3 процентных пункта. Также по страховым случаям с животными с личного подворья обращались жители Республики Марий Эл, Пермского края, Ульяновской и Нижегородской областей, других регионов.

Сельскохозяйственные животные были застрахованы по программе "Буренка. Моя ферма" — помимо крупного рогатого скота, по ней также можно застраховать лошадей и коз; есть услуги телеветеринарии. Дополнительно владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц.

Как рассказала Юлия Серова, подавляющее большинство заявлений было подано в компанию по страховым случаям с крупным рогатым скотом — коровами и быками. Значительно реже за страховой выплатой обращались владельцы лошадей, коз и овец. Основные причины обращений — 70% случаев — травматизм животных, переломы и порезы передних и задних конечностей, травмы позвоночника, большеберцовой кости и в результате — вынужденный убой. И неинфекционные болезни внутренних органов. Чаще всего гибель животных происходила из-за тимпании рубца — коровы погибают через несколько часов после появления клинических признаков болезни, если им вовремя не оказать ветеринарную помощь. Было зафиксировано более 10 случаев удушения веревками коров, привязанных на время выпаса. Также было зафиксировано несколько случаев краж и гибели животных при наезде на них транспортных средств. Еще одна опасность — удары молний, а также разряды электрического тока, например, во время обрыва линий электропередач. К примеру, в Мордовии и Томской области животные подверглись воздействию тока — разряд оказался такой силы, что спасти буренок не удалось.

В Башкортостане 11% страховых случаев с коровами — нападение диких животных и, в частности, медведей. В Чувашии "Росгосстрах" выплатил страховое возмещение хозяину козы в размере страховой суммы 10 тыс. рублей — животное погибло, упав в колодец. Как отметила Юлия Серова, в целом за погибшую корову ее владелец получает от 30 до 90 тыс. рублей — в зависимости от того, на какую сумму было застраховано животное.

"Все эти риски — травматизм, болезни, вынужденный убой и кражи сельскохозяйственных животных, нападение диких зверей входят в страховое покрытие программы "Буренка. Моя ферма", — говорит Юлия Серова. — Хорошее животное стоит недешево, и с помощью страхового полиса можно нивелировать финансовые риски его владельца. В сельской местности такие полисы можно приобрести не только в офисах "Росгосстраха", но и у страховых агентов компании. Благодаря оптимальному набору рисков в программе "Буренка. Моя ферма", а также развитой сети агентов "Росгосстрах" на протяжении многих лет лидирует на рынке аграрного страхования по количеству договоров".