Служба занятости Самарской области проводит рекрутинговые выезды по всему региону

Одно из приоритетных направлений работы службы занятости Самарской области - обеспечение кадровых потребностей предприятий региона. Чтобы рассказать об имеющихся вакансиях потенциальным соискателям, помимо традиционных форм подбора персонала, таких как ярмарки вакансий и Дни предприятий, служба занятости населения проводит рекрутинговые выезды на территории Самарской области, в том числе в удаленные населенные пункты нашего региона. Внедрение новых форм работы реализуется в рамках модернизации службы занятости, прошедшей благодаря национальному проекту "Демография".
За 2024 год было проведено почти 1500 выездов по Самарской области, проинформировано около 18 тысяч жителей. Рекрутинговые выезды проходят в людных местах, как в крупных городах, так и отдаленных селах и поселках. Все желающие могут подробнее узнать о вакансиях в регионе и услугах службы занятости.
"Мы организуем рекрутинговые выезды в первую очередь для тех, кто еще не обращался в центры занятости, - отметил директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин. - Специалисты центров занятости подробно рассказывают о том, какие рабочие места предлагают сегодня предприятия, о возможностях профобучения и о других вариантах помощи от службы занятости".
В 2025 году такая работа продолжена. Узнать о времени и месте проведения рекрутингового выезда можно здесь - https://cznsam163.bitrix24site.ru.
Кроме того, рекрутинговые выезды проводятся в другие регионы страны для информирования о возможности переезда и трудоустройства на предприятия нашего региона.
С 2025 года начинается реализация нового нацпроекта "Кадры", который призван помочь качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Проект комплексной модернизации позволит к 2029 году обновить в стране всю сеть службы занятости. Будут открыты новые кадровые центры "Работа России". В них предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискателям помогут не только найти работу, но и сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.