Служба занятости Самарской области проводит рекрутинговые выезды по всему региону

Одно из приоритетных направлений работы службы занятости Самарской области - обеспечение кадровых потребностей предприятий региона. Чтобы рассказать об имеющихся вакансиях потенциальным соискателям, помимо традиционных форм подбора персонала, таких как ярмарки вакансий и Дни предприятий, служба занятости населения проводит рекрутинговые выезды на территории Самарской области, в том числе в удаленные населенные пункты нашего региона. Внедрение новых форм работы реализуется в рамках модернизации службы занятости, прошедшей благодаря национальному проекту "Демография".

За 2024 год было проведено почти 1500 выездов по Самарской области, проинформировано около 18 тысяч жителей. Рекрутинговые выезды проходят в людных местах, как в крупных городах, так и отдаленных селах и поселках. Все желающие могут подробнее узнать о вакансиях в регионе и услугах службы занятости.

"Мы организуем рекрутинговые выезды в первую очередь для тех, кто еще не обращался в центры занятости, - отметил директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин. - Специалисты центров занятости подробно рассказывают о том, какие рабочие места предлагают сегодня предприятия, о возможностях профобучения и о других вариантах помощи от службы занятости".

В 2025 году такая работа продолжена. Узнать о времени и месте проведения рекрутингового выезда можно здесь - https://cznsam163.bitrix24site.ru.

Кроме того, рекрутинговые выезды проводятся в другие регионы страны для информирования о возможности переезда и трудоустройства на предприятия нашего региона.

С 2025 года начинается реализация нового нацпроекта "Кадры", который призван помочь качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Проект комплексной модернизации позволит к 2029 году обновить в стране всю сеть службы занятости. Будут открыты новые кадровые центры "Работа России". В них предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискателям помогут не только найти работу, но и сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность.