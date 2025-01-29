В СамГМУ создали новый датасет для дистанционного мониторинга и диагностики пациентов

Научно-практический центр дистанционной медицины совместно с Передовой медицинской инженерной школой Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) создали датасет на основе использования данных, полученных с телемедицинской системы и биометрических данных, зарегистрированных при помощи дистанционной фотоплетизмографии (оценка состояния сосудов), сообщает пресс-служба вуза. Подобные технологии позволят проводить раннюю диагностику заболеваний и состояний без использования контактных технологий, а самое главное на большом удалении, в том числе, когда пациент находится в домашних условиях и в случае необходимости — обеспечить немедленную телемедицинскую консультацию.

"Все это позволит решить главную задачу телемедицины — обеспечить доступность медицинской помощи и увеличить охват наблюдения за пациентами, находящимися на диспансерном наблюдении, а также обеспечить раннее выявление заболеваний", — отмечает директор Научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин.

Датасет — это структурированная информация в табличном виде, где у каждого объекта прописаны определенные свойства: характеристики, связи или конкретные места. Этот механизм применяют для построения гипотез, анализа результатов или обучения нейросети на основе данных. Созданный разработчиками СамГМУ датасет позволит проводить машинное обучение для создания новых программ системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) и инструментов диагностики на основе искусственного интеллекта.

С этой целью в течение 2023 года у фокус-группы из 750 человек проводилась регистрация таких жизненно важных показателей состояния здоровья, как температура и масса тела, рост, артериальное давление, глюкоза крови, сатурация, частота пульса, частота сердечных сокращений ЭКГ, данные спирометрии. Были обследованы как здоровые люди, так и пациенты с хронической сердечной недостаточностью. Измерения проводились с использованием портативного телемедицинского комплекса и телемедицинской платформы Health Check-Up, разработанной в Институте инновационного развития СамГМУ. Параллельно проводилась регистрация традиционной контактной фотоплетизмографии и визуализирующей фотоплетизмографии с помощью системы компьютерного зрения.

В дальнейшем планируется разработка подобных решений на основе анализа других данных биометрии: речевого сигнала и радужки с объединением их в единую систему.