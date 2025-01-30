Тольяттинец нанял киллера за 1 млн рублей, чтобы покончить с экс-возлюбленной, но просчитался

Тольяттинские приставы взыскали с местного жителя, который пытался убить бывшую возлюбленную, 1 млн рублей в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
После расставания с девушкой тольяттинец стал испытывать неприязнь к бывшей пассии. Конфликт оказался настолько серьезным, что мужчина решил лишить даму жизни. Он "нанял" киллера, пообещав заплатить за убийство 1 млн рублей, но в момент передачи "гонорара" был задержан правоохранителями.
Суд признал мужчину виновным и постановил обратить конфискованные деньги в доход государства.
"В отделении судебных приставов Комсомольского района Тольятти в отношении осужденного было возбуждено соответствующее исполнительное производство", - отмечается в сообщении.
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