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Работа и Кадры Общество

В 2025 г. в Самарской области планируется профобучение более чем 6 тыс. человек

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации нового национального проекта "Кадры" в Самарской области в 2025 г. под потребности рынка труда планируется профобучение более чем 6 тыс. человек, в том числе участников СВО и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает региональное министерство труда, занятости и миграционной политики.

В целях популяризации рабочих профессий в Самарской области состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства по новой номинации "Второй старт", направленный на мотивацию взрослого населения на получение рабочей профессии под запросы рынка труда.

"Приоритетным направлением национального проекта "Кадры" становится разработка детального прогноза перспективной кадровой потребности региональных предприятий, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Наличие качественного прогноза позволит организовать своевременную подготовку кадров в системе профессионального образования по необходимым профессиям".

В прошлом году опрос, организованный для разработки прогноза перспективной кадровой потребности, прошли 4,7 тыс. работодателей, в этом году планируется охватить все ключевые предприятия и организации Самарской области.

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