В Самарской области вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектом

Россияне в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и его новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Самарские покупатели активно следуют общероссийским трендам. За год в области спрос на раскладные смартфоны вырос на 61%, а на устройства с искусственным интеллектом — на 39%.

Рынок смартфонов в 2024 привнёс ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединённой розничной сети, наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 26% и 20% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 15%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21%, за ним идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

В Самарской области смартфоны бренда Xiaomi также стали наиболее востребованными, заняв 25% рынка. На продажи Realme и Tecno пришлось по 20% и 13% соответственно. Что касается денежных показателей, то лидером стал Xiaomi с долей 18%, далее следуют Samsung с 16% и Apple с 15%.

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объёма текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т. д. Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 81% больше устройств с ИИ и потратили на них в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Ещё один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя: в 2024 году в объединённой розничной сети МегаФона и Yota продажи гибких смартфонов и в штуках, и в деньгах выросли в 2 раза в сравнении с показателями 2023 года, а их доля среди всех проданных в прошлом году смартфонов выросла в 3 раза.

"Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т. д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности", — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.