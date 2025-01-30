Сделано для фронта: как самарский бизнес помогает участникам СВО

С начала специальной военной операции предприниматели Самарской области и всей страны активно помогают фронту: производят необходимые товары, закупают и поставляют продукцию. Одно из таких предприятий - компания "Тесвел". Производственно-инжиниринговая компания располагается в Самаре, здесь проектируют и изготавливают автоматические роботизированные комплексы для различных отраслей промышленности: машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электроники, пищепрома.

фото: минэкономразвития Самарской области

В 2024 году стартовало строительство завода по производству роботов в индустриальном парке "Преображенка". В текущем году "Тесвел" планирует запустить первый этап проекта. Вместе с выполнением производственных задач коллектив компании активно включился в работу по поддержке российских военнослужащих в зоне СВО.

"Сегодня главная задача - помощь участникам СВО. Многие ребята уже отправились в зону СВО. У них разные судьбы, профессии, боевой опыт, у каждого своя история, но всех объединяет одна общая цель - Победа! И мы ее непременно достигнем!" - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Коллектив компании "Тесвел" помогает фронту разными методами. Это и финансовая помощь, которая передается через специализированные фонды.

"Считаю, что это очень важно. Это стратегическая цель для нашей страны. Мы в любом случае должны укреплять границы, защищать свои интересы, потому что без сильной внешней политики нельзя строить сильную внутреннюю политику. Во-вторых, это сплачивает коллектив. Поэтому я считаю, что это ответственность бизнеса - помогать нашим военнослужащим", - рассказал директор компании "Тесвел" Сергей Моршанский.

Также предприятие закупает и передает продукты, экипировку и другие вещи, необходимые защитникам на линии боевого соприкосновения и в быту. Сотрудники компании активно участвуют в сборах средств и в обеспечении наших военных всем необходимым.

"По запросу военнослужащих мы передаем единицы оборудования, например, сварочное оборудование, электростанции, комплектующие. В каждой части есть материально-техническая база, где необходимо делать ремонт, поддерживать текущее рабочее состояние техники, и в рамках нашей деятельности это то, что нам по силам, и то, чем мы можем помочь", - добавляет Сергей Моршанский.

В Самарской области реализуется широкий спектр мер поддержки участников СВО. Это в том числе помощь ветеранам СВО, готовым открыть свое дело. Меры поддержки реализует минэкономразвития региона. Для этого необходимо обратиться в региональный центр "Мой бизнес", где предоставляют бесплатную информационную и консультационную поддержку.

"Региональный Гарантийный фонд предоставляет минимальные проценты по микрозаймам и отсрочки. Приоритетные условия для участников СВО предусмотрены при участии в конкурсе грантов", - добавил врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.