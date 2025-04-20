"Крылья Советов" сыграли в Москве вничью с ЦСКА

В воскресенье, 20 апреля, в Москве в двадцать пятом туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с ЦСКА — 1:1.

"Армейцы" вышли вперед уже на 67 минуте, после удачной комбинации хозяев с передачи Роши ударом от газона забил Сейду Койта, который вышел на замену за минуту до гола.

На 72 минуте после фола в штрафной на Владиславе Шитове и просмотра ВАР был назначен пенальти. К мячу подошел Иван Сергеев, который пробил сильно по центру и поставил точку в матче — 1:1. Для нападающего этот мяч стал 59 за зелено-бело-синих.



Следующий матч самарцы проведут 27 апреля на домашнем стадионе против "Оренбурга".