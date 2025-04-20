"Крылья Советов" сыграли в Москве вничью с ЦСКА

В воскресенье, 20 апреля, в Москве в двадцать пятом туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с ЦСКА — 1:1.
"Армейцы" вышли вперед уже на 67 минуте, после удачной комбинации хозяев с передачи Роши ударом от газона забил Сейду Койта, который вышел на замену за минуту до гола.
На 72 минуте после фола в штрафной на Владиславе Шитове и просмотра ВАР был назначен пенальти. К мячу подошел Иван Сергеев, который пробил сильно по центру и поставил точку в матче — 1:1. Для нападающего этот мяч стал 59 за зелено-бело-синих.
Следующий матч самарцы проведут 27 апреля на домашнем стадионе против "Оренбурга".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.