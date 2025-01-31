Из Тольятти хотят пустить электрички в Сызрань и Безенчук

Куйбышевская железная дорога совместно с региональным минтрансом прорабатывает формирование транспортного каркаса Самарской области. Есть планы по запуску новых маршрутов. Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев озвучил подробности на пресс-конференции.

"Первые результаты есть. 13 января мы запустили первый самарский диаметр сообщением Тольятти - Самара - Липяги - Новокуйбышевск. Он показывает результаты, которые превосходят наши первоначальные прогнозы", - отметил Вячеслав Дмитриев.

Теперь КбшЖД планирует обсудить с минтрансом запуск электричек из Тольятти до Чапаевска и Безенчука.

"Дальнейшее перспективное направление мы видим в создании кольцевого движения сообщением Самара - Сызрань - Жигулевск и направление Сызрань - Тольятти через Жигулевск. Эти направления приоритетные. Они построят наш транспортный каркас и позволят удовлетворить потребности наших пассажиров. Проект долгосрочный", - рассказал начальник КбшЖД.