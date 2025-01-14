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"Ласточку" "Самара — Тольятти" продлили до Новокуйбышевска

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 января движение скоростного электропоезда "Ласточка", следующего по маршруту Тольятти — Самара, продлено до станции "Новокуйбышевская".

Фото: предоставлено РЖД

В понедельник, 13 января, на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоялся торжественный запуск движения по первому Самарскому диаметру сообщением Тольятти — Самара — Липяги — Новокуйбышевск с использованием инновационного состава "Ласточка".

Поручение о доведении маршрута до Новокуйбышевска было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в результате совещания с руководством Куйбышевской железной дороги, проведенного в июне 2024 года.

Электропоезда будут выполнять рейсы по маршруту Тольятти — Самара — Новокуйбышевская ежедневно три раза в день. В пути следования нового маршрута предусмотрены остановки на станциях "Парк Дружбы Народов", "Соцгород" и "Липяги". Продолжительность поездки составит 2 часа и 19 минут, а путь от Самары до станции Новокуйбышевская займет всего 20 минут. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте АО "Самарская пригородная пассажирская компания".

Современные электрички предлагают все условия для комфортной поездки: в них предусмотрены климатические системы с функцией очистки воздуха, розетки для зарядки мобильных устройств, места для хранения крупногабаритного багажа, а также экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями вагоны "Ласточек" оснащены специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.

Билеты на пригородные поезда Тольятти — Самара — Новокуйбышевская можно приобрести через мобильное приложение РЖД, а также во всех кассах пригородного сообщения. Разовый билет от Самары до Новокуйбышевской стоит 57,4 рубля, для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) предоставляются скидки, установленные правительством Самарской области, и стоимость билета снижается на 50%.

В торжественном мероприятии, посвященном запуску электропоезда, приняли участие заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев и глава городского округа Новокуйбышевск Алексей Коробков. В честь открытия нового маршрута генеральный директор АО "Самарская пригородная пассажирская компания" Алексей Паневин вручил им памятные сувенирные билеты.

"Сегодня значимое событие не только для Куйбышевской железной дороги, но и для множества жителей Самарско-Тольяттинской агломерации — третьей по численности населения в стране. Мне очень приятно, что в День Самарской губернии Куйбышевская железная дорога совместно с правительством Самарской области, причастными министерствами и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" соединила три города агломерации — Тольятти, Самару и Новокуйбышевск — современными пригородными поездами "Ласточка". Уверен, что наши пассажиры по достоинству оценят эти перемены", — сказал Вячеслав Дмитриев.

"Как уже отметили, действительно, Самарско-Тольяттинская агломерация — третья по численности населения в стране, и сегодня Новокуйбышевск в очередной раз заявляет о том, что он — неотъемлемая, абсолютно полноценная часть этой агломерации. Запуск скоростного электропоезда "Ласточка", следующего по маршруту "Тольятти — Самара", путь следования которого продлен до станции "Новокуйбышевская" — это важное событие для новокуйбышевцев, которое станет удобным решением для тех, кто ежедневно ездит на работу, учёбу или просто путешествует", — отметил Алексей Коробков.

После торжественной церемонии запуска движения для всех желающих была организована ознакомительная поездка по маршруту Самара — Липяги (Новокуйбышевск) и в обратном направлении. Первые пассажиры нового маршрута получили памятные подарки от АО "Самарская пригородная пассажирская компания".

Пригородный железнодорожный транспорт является одним из самых востребованных в Самарской области: им пользуется более 7 млн пассажиров в год. На организацию пригородных железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 году на эти цели, в том числе на организацию скоростных перевозок поездами "Ласточка", предусмотрено 774 млн рублей.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

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Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

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