В Самарской области 29 января был побит 20-летний температурный рекорд

В среду, 29 января, в трех районах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В Клявлино и Серноводске последний раз столь теплая погода 29 января была зафиксирована в 2002 году — +0,8°C и + 1,7°C, соответственно. В нынешнем году отклонение составило 0,1°C и 0,4 °C, соответственно.

В Челно-Вершинах был побит рекорд 1999 года. Тогда синоптики зафиксировали на столбиках термометра отметку в +1,4 °C. В 2025 году отклонение составило 0,1 °C (+1,5°C).