В Самарской области ожидается туман

В субботу, 1 февраля, в Самарской области ночью и утром местами ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.