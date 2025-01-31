Региональный минтранс обязали привести в порядок дороги Самары

Октябрьский районный суд Самары обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог привести в порядок улицы города. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Летом 2024 г. прокуратура провела комплексное обследование Московского, Красноглинского и Стромиловского шоссе, а также улиц Демократической и Утевской в Самаре и выявила многочисленные дефекты: отсутствие разметки, выбоины, колейность, трещины и разломы. И поскольку региональное министерство транспорта никак не отреагировало на требования ведомства устранить нарушения, прокуратура обратилась в суд.