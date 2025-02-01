В Сызрани у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

В Сызрани для проверки документов сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21120. У водителя были заметны явные признаки опьянения и он был отстранен от управления автомобилем.
Водителю предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но он отказался.
В отделе полиции установили, что задержанный ранее признан постановлением мирового судьи
г. Сызрани виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением водительского удостоверения на 1,5 года.
Возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, уголовное дело направлено в суд. Суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.
Кроме того, в соответствии с п. "д" ч.1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль ВАЗ конфискован у преступника в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?