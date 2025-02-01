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Преступления Происшествия

В Сызрани у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани для проверки документов сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21120. У водителя были заметны явные признаки опьянения и он был отстранен от управления автомобилем.

Водителю предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но он отказался.

В отделе полиции установили, что задержанный ранее признан постановлением мирового судьи
г. Сызрани виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением водительского удостоверения на 1,5 года. 

Возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, уголовное дело направлено в суд. Суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Кроме того, в соответствии с п. "д" ч.1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль ВАЗ конфискован у преступника в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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