В Сергиевском районе временно отключат свет 3 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чекалино (ул. Советская, ул. Самарская, ул. Школьная, ул. Молодежная);

03.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.