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Минобр Самарской области и региональная Федерация гонок дронов подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, министерство образования Самарской области и Федерация гонок дронов Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено развитие образовательных программ для школьников и студентов, связанных с технологиями беспилотных летательных аппаратов, проведение мастер-классов и лекций от ведущих специалистов отрасли, организация соревнований по гонкам дронов среди учащихся школ, колледжей и техникумов.

Фото: министерство образования СО

Соглашение подписали министр образования Самарской области Виктор Акопьян и первый вице-президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Самарской области" Арсен Джалилов.

29 января президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках визита в Самарскую область познакомился с научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара", расположенным на территории компании "Транспорт будущего". На территории научно-производственного центра состоялось федеральное совещание по развитию беспилотной авиации, которое провел глава государства. Участники обсудили комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС, в том числе новые подходы в образовании в сфере беспилотных систем.

"Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства. Именно в такой логике нужно настраивать работу системы профессионального образования, вносить изменения в существующие и внедрять новые образовательные программы", - подчеркнул президент страны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, являясь председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы, формируя комплексный подход к отрасли: от идеи до вывода на рынок, включая формирование кадрового потенциала отрасли, который начинается с ранней профессиональной ориентации школьников.

Самарская область - одна из 30 пилотных областей - участников федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Всего в школах и учреждении среднего профессионального образования региона появилось 18 центров БАС, где учащиеся развивают компетенции в конструировании, моделировании, сборке и использовании беспилотных летательных аппаратов. Для полноценного функционирования центров организуется повышение квалификации педагогических работников.

"Сегодня технологии стремительно развиваются, и одно из самых перспективных направлений - беспилотные авиационные системы. Их применение активно внедряется в гражданские отрасли. Мы уверены, что такое сотрудничество принесет много пользы, поспособствует развитию системы образования региона и откроет новые горизонты для детей и молодежи Самарской области, - отметил Виктор Акопьян.

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