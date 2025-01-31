УФНС России по Самарской области: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес

С 2025 года по расходам, понесенным в 2024 году, к декларации по форме 3-НДФЛ необходимо приложить по утвержденной форме только справку услуг для представления в налоговый орган, выданную учреждениями медицины, образования, спорта. Для каждой сферы предусмотрена своя форма справки, а для медицинских услуг она обновлена. Подробная информация со всеми формами справок представлена на сайте ФНС России в разделе "Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ".

Никакие другие документы для получения социального вычета к налоговой декларации прилагать не нужно.

Важно, что новый порядок заявления социальных вычетов действует с 2024 года. Для оформления вычетов по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, потребуется, как и ранее, представить весь комплект подтверждающих документов.

Кроме того, с налогового периода 2024 года социальные налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке - предзаполненное заявление, которое нужно будет подписать, будет доступно в "Личном кабинете налогоплательщика физического лица". Для этого необходимо, чтобы поставщик услуг направил справку о предоставленных услугах в налоговую службу в электронной форме. Несмотря на то что направление справки в электронной форме не является обязанностью поставщика услуг, у потребителя услуги есть право на обращение к учреждению с просьбой об оказании ему такого рода услуги.