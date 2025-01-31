16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
УФНС России по Самарской области: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора с кешбэком до 10% Кредитные привычки поколений: повышенная ответственность бэби-бумеров и минимальная просрочка у зумеров Продукты НОВИКОМа помогают привлекать специалистов на производства Директор представительства CARCADE рассказала о выгодных условиях финансовой аренды в Калуге

Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 166
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 2025 года по расходам, понесенным в 2024 году, к декларации по форме 3-НДФЛ необходимо приложить по утвержденной форме только справку услуг для представления в налоговый орган, выданную учреждениями медицины, образования, спорта. Для каждой сферы предусмотрена своя форма справки, а для медицинских услуг она обновлена. Подробная информация со всеми формами справок представлена на сайте ФНС России в разделе "Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ".

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

Никакие другие документы для получения социального вычета к налоговой декларации прилагать не нужно.

Важно, что новый порядок заявления социальных вычетов действует с 2024 года. Для оформления вычетов по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, потребуется, как и ранее, представить весь комплект подтверждающих документов.

Кроме того, с налогового периода 2024 года социальные налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке - предзаполненное заявление, которое нужно будет подписать, будет доступно в "Личном кабинете налогоплательщика физического лица". Для этого необходимо, чтобы поставщик услуг направил справку о предоставленных услугах в налоговую службу в электронной форме. Несмотря на то что направление справки в электронной форме не является обязанностью поставщика услуг, у потребителя услуги есть право на обращение к учреждению с просьбой об оказании ему такого рода услуги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2