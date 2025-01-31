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Происшествия

В Самарской области стали меньше убивать и грабить

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. на территории Самарской области на 15% сократилось количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось число убийств, краж, грабежей и разбойных нападений. Такие данные были озвучены в пятницу, 31 января, на расширенном заседании коллегии регионального управления МВД.

Всего на территории региона зарегистрировано более 48,5 тыс. преступлений (в 2023 г. - 47,6 тыс.).

Выступая с докладом начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что на протяжении трех лет последовательно ведется работа по укреплению специализированных подразделений по раскрытию IT-преступлений. Это направление требует высокой компетенции и пристального внимания сотрудников, доля киберпреступлений составляет более 34% от общего числа зарегистрированных. 

Одной из важнейших задач по-прежнему остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками органов внутренних дел выявлено свыше 4,5 тыс. наркопреступлений (в 2023 г. - 4,9 тыс.), расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении почти 300 участников организованных групп и преступных сообществ, изъято 256 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Полицейскими выявлено более двух тысяч экономических преступлений. В числе выявленных — 318 преступных посягательств, связанных с бюджетной сферой. Задокументировано 781 коррупционное преступление (в 2023 г. - 890 ), 328 из которых — факты взяточничества (294).

"Не менее важной сферой деятельности самарской полиции является противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан и контроль за соблюдением миграционного законодательства. На территории региона почти в два раза снизилась криминальная активность иностранцев. Выработана система постоянного контроля оперативной обстановки в сфере миграции и незамедлительного реагирования на происшествия: установлены фигуранты всех резонансных событий, по каждому факту принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального Главка по итогам коллегии.

Гид потребителя

Последние комментарии

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Александр Сафронов 03 декабря 2024 08:06 ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

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