В Самарской области стали меньше убивать и грабить

В 2024 г. на территории Самарской области на 15% сократилось количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось число убийств, краж, грабежей и разбойных нападений. Такие данные были озвучены в пятницу, 31 января, на расширенном заседании коллегии регионального управления МВД.

Всего на территории региона зарегистрировано более 48,5 тыс. преступлений (в 2023 г. - 47,6 тыс.).

Выступая с докладом начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что на протяжении трех лет последовательно ведется работа по укреплению специализированных подразделений по раскрытию IT-преступлений. Это направление требует высокой компетенции и пристального внимания сотрудников, доля киберпреступлений составляет более 34% от общего числа зарегистрированных.

Одной из важнейших задач по-прежнему остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками органов внутренних дел выявлено свыше 4,5 тыс. наркопреступлений (в 2023 г. - 4,9 тыс.), расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении почти 300 участников организованных групп и преступных сообществ, изъято 256 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Полицейскими выявлено более двух тысяч экономических преступлений. В числе выявленных — 318 преступных посягательств, связанных с бюджетной сферой. Задокументировано 781 коррупционное преступление (в 2023 г. - 890 ), 328 из которых — факты взяточничества (294).

"Не менее важной сферой деятельности самарской полиции является противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан и контроль за соблюдением миграционного законодательства. На территории региона почти в два раза снизилась криминальная активность иностранцев. Выработана система постоянного контроля оперативной обстановки в сфере миграции и незамедлительного реагирования на происшествия: установлены фигуранты всех резонансных событий, по каждому факту принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального Главка по итогам коллегии.