Под Самарой столкнулись три фуры, пострадал один человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 31 января, в Волжском районе на 55 км автодороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" около 13:10 47-летний мужчина на тягаче DAF с полуприцепом допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области