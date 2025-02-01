Пенсионерка из Тольятти потеряла 1,7 млн руб., пытаясь спасти сбережения

В полицию Тольятти обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции — злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся денежные средства на счета мошенников.

По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо срочно обналичить имеющиеся денежные средства и перевести их на безопасный счет.

Поддавшись манипуляциям злоумышленника, тольяттинка, через банкомат, внесла на неизвестный счет свои сбережения — более 1,7 млн рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.