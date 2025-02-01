Пенсионерка из Тольятти потеряла 1,7 млн руб., пытаясь спасти сбережения

В полицию Тольятти обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции — злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся денежные средства на счета мошенников.
По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо срочно обналичить имеющиеся денежные средства и перевести их на безопасный счет.
Поддавшись манипуляциям злоумышленника, тольяттинка, через банкомат, внесла на неизвестный счет свои сбережения — более 1,7 млн рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Полиция вновь обращается к гражданам: будьте бдительны при общении с незнакомцами! Помните, что сотрудники банков или правоохранительных органов для сохранности сбережений не будут просить оформить кредит или перевести деньги на безопасный счет. В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и сообщить информацию в дежурную часть полиции либо на "горячую линию" банка.