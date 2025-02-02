Тольяттинка прописала в своей квартире 200 мигрантов

В Тольятти 40-летняя женщина за два месяца незаконно поставила на миграционный учет порядка 200 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. При этом она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.
Трехкомнатная квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание столь большого числа людей.
Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.
Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила денежное вознаграждение свыше 20 тыс. руб. в общей сложности от всех иностранцев.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?