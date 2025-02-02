АвтоВАЗ производит автомобили для нужд СВО

На АвтоВАЗе производятся автомобили для нужд Специальной военной операции.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Тольятти ему представили обновленную "Ниву", которую производят по заказу "Народного фронта", сообщает tvzvezda.ru.

Это машины с усиленными подвесками и заводскими платформами для станции РЭБ (радиоэлектронная борьба - прим. Волга Ньюс). Из цехов автомобили сразу отправляются в зону СВО.