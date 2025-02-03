В Самарской области с ночи сохраняется опасность атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Самарской области вновь объявили опасность атаки БПЛА.
Предупреждение было получено в 1:30.
В ГУ МЧС призвали жителей быть бдительными и в случае опасности звонить по тел.: 112.
В ночь на понедельник, 3 февраля, в Самарской области вновь объявили опасность атаки БПЛА.
Предупреждение было получено в 1:30.
В ГУ МЧС призвали жителей быть бдительными и в случае опасности звонить по тел.: 112.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.