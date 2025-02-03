Полиция Сызрани задержала алиментщика, объявленного в федеральный розыск

В Сызрани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. За неуплату средств на содержание детей суд приговорил мужчину к лишению свободы, но тот уклонялся от получения предписания самостоятельного следования к месту отбывания наказания, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
"Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Сызрани сотрудники отдельной роты ППС МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Александр Желтов и младший сержант полиции Александр Поляков обратили внимание на мужчину, который, увидев их, занервничал и попытался скрыться бегством", — отмечается в сообщении.
После непродолжительной погони полицейские задержали его и доставили в отдел полиции.
Во время проверки выяснилось, что в 2024 г. местный 35-летний житель был осужден по статье "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей". Его приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, однако тот уклонялся от получения предписания самостоятельного следования к месту отбывания наказания и находится в Федеральном розыске.
В настоящее время задержанный передан инициаторам розыска.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?