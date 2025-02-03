Самарские следователи заподозрили в коммерческом подкупе директора филиала АО и его зама

Следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении директора филиала акционерного общества и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".
По версии следствия, с 2022 по 2024 годы подозреваемые получали деньги от подчиненных за предоставление дополнительных работ по укладке кровли с последующим получением премий за выполненные работы.
В общей сложности они получили не менее 300 тыс.рублей незаконного вознаграждения.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?