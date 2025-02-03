Самарские следователи заподозрили в коммерческом подкупе директора филиала АО и его зама

Следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении директора филиала акционерного общества и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы подозреваемые получали деньги от подчиненных за предоставление дополнительных работ по укладке кровли с последующим получением премий за выполненные работы.

В общей сложности они получили не менее 300 тыс.рублей незаконного вознаграждения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.