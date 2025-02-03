Эффект от внедрения бережливого производства на самарских предприятиях превысил 2,5 млрд рублей

В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, который в 2025 г. стал федеральным проектом в составе нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки промышленных предприятий для региона. По его мнению, именно промышленность является основой экономики и требует особого внимания в текущих условиях.

Нацпроект "Производительность труда", стартовавший в 2019 г., доказал свою эффективность в регионе. Результаты его реализации позволили 189 предприятиям добиться значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершенного производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.

В рамках нового федерального проекта "Производительность труда" к 2030 г. планируется вовлечь не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Особое внимание также будет уделяется финансовой поддержке предприятий.

Одним из основных инструментов в этом направлении является деятельность Государственного фонда развития промышленности Самарской области (ГФРП СО). С 2020 г. фонд предоставляет льготные займы предприятиям по совместным программам с федеральным Фондом развития промышленности, а также за счет средств областного бюджета.

Сумма займов варьируется от 5 до 200 млн руб. при ставке от 1 до 5% годовых и сроке до пяти лет. За время деятельности ГФРП СО предоставлено 65 льготных займов на общую сумму более 1,58 млрд рублей. Капитализация фонда на 31 декабря 2024 г. составила более 1,44 млрд рублей.

В программе социально-экономического развития региона, утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, предусмотрено увеличение индекса производства в обрабатывающей промышленности на 40% к 2029 г. (от уровня 2022 года).

Реализация мер позволит Самарской области не только достичь целевых показателей, но и укрепить позиции, как одного из ведущих промышленных регионов России. Переход к новому циклу национальных проектов открывает новые возможности для развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

"Мы видим, что заложенные ранее механизмы нацпроекта "Производительность труда" работают и приносят ощутимый результат для экономики региона и страны в целом. Поэтому переход в новый цикл национальных проектов с фокусом на "Эффективную и конкурентную экономику" — это закономерный шаг, который позволит нам масштабировать успешные практики и обеспечить устойчивый рост промышленности", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.