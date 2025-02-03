Стало известно, где отключат свет 4 и 5 февраля

Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.02.2025 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Крестьянская, ул. Трудовая, ул. Кооперативная (д. 49А-163), ул. Октябрьская);

04.02.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина)

05.02.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.