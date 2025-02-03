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Происшествия

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с застрявшим школьным автобусом под Самарой

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Волжского района Самарской области внесла представление об устранении нарушений главе Волжского района из-за ситуации с застрявшим автобусом.

Фото: Прокуратура Самарской области

Ранее в интернете и СМИ появились сообщения о том, что 3 февраля в пос. Власть Труда на подъеме застрял школьный автобус.

Теперь ситуацией с расчисткой дорог от снега и наледи заинтересовалось надзорное ведомство.

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Александр Сафронов 03 декабря 2024 08:06 ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

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