Прокуратура заинтересовалась ситуацией с застрявшим школьным автобусом под Самарой

Прокуратура Волжского района Самарской области внесла представление об устранении нарушений главе Волжского района из-за ситуации с застрявшим автобусом.

Ранее в интернете и СМИ появились сообщения о том, что 3 февраля в пос. Власть Труда на подъеме застрял школьный автобус.

Теперь ситуацией с расчисткой дорог от снега и наледи заинтересовалось надзорное ведомство.