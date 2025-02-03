Жительницу Самарской области обвиняют в удушении спящего собутыльника

Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинение 43-летней местной жительнице по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
По версии следствия, 5 сентября 2024 г. женщина была дома у 66-летнего мужчины. Они выпивали, а затем поссорились. Затем, дождавшись, когда собутыльник уснет, обвиняемая задушила его полотенцем.
Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?