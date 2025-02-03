Жительницу Самарской области обвиняют в удушении спящего собутыльника

Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинение 43-летней местной жительнице по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, 5 сентября 2024 г. женщина была дома у 66-летнего мужчины. Они выпивали, а затем поссорились. Затем, дождавшись, когда собутыльник уснет, обвиняемая задушила его полотенцем.

Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд.