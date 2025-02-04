В Самаре откроется персональная выставка "Лай-Вой" тольяттинского художника Яна Фридмана

В четверг, 6 февраля, в 18:00 в "Открытом пространстве" Самарской областной научной библиотеки начнет свою работу персональная выставка художника Яна Фридмана. Экспозиция пройдет под названием "Лай-Вой", передает пресс-служба регионального министерства культуры.

Ян Фридман — тольяттинский живописец, член Творческого союза художников России, участник многих коллективных и персональных выставок. Мастер чаще всего творит в жанре анимализма, исследуя родственные связи между природой животных и людей. Он также является приверженцем сложной и довольно оригинальной техники аэрографии, позволяющей добиваться почти что фотографической точности изображения.

"В своих работах я придерживаюсь предметности. Чаще всего рассматриваю персонажей и предметы через призму юмора и иронии", — так сам Ян Фридман говорит о своем творчестве.

В роли куратора предстоящей экспозиции выступает руководитель отдела искусств Тольяттинской городской библиотеки при Культурном Центре "Автоград" Ксения Мыгыева. Она предлагает посетителям выставки задаться вопросом: достоин ли человек называть себя настоящим царем природы?

"Знакомый нам homo sapiens ошибочно решил, что земной шар подчинен ему, — считает она. — Именно поэтому художник Ян Фридман рассматривает проблему господства человека на нашей общей планете через призму юмора, знакомые образы, яркие сочетания цветов и разнообразие выразительных техник".

Открытие выставки "Лай-Вой" в областной научной библиотеке пройдет при участии музыкального коллектива во главе с тольяттинским гитаристом Эйнаром Аглетдиновым.

Вход свободный.