Два спортсмена покидают БК "Самара"

Антон Карданахишвили и Иван Пынько покидают БК "Самара".
Карданахишвили вернулся в "Самару", где он уже выступал в сезоне-2022/2023, летом прошлого года. В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,7 очка и делал 3,2 подбора и 4,1 передачи. После Нового года Карданахишвили выводил команду на матчи в статусе капитана.
Пынько также присоединился к "Самаре" летом 2024 года. Он принял участие в 28 матчах чемпионата, набирая в среднем 4,9 очка и делая 3,6 подбора.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!