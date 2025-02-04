Два спортсмена покидают БК "Самара"

Антон Карданахишвили и Иван Пынько покидают БК "Самара".

Карданахишвили вернулся в "Самару", где он уже выступал в сезоне-2022/2023, летом прошлого года. В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,7 очка и делал 3,2 подбора и 4,1 передачи. После Нового года Карданахишвили выводил команду на матчи в статусе капитана.

Пынько также присоединился к "Самаре" летом 2024 года. Он принял участие в 28 матчах чемпионата, набирая в среднем 4,9 очка и делая 3,6 подбора.