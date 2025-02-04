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Суды Происшествия

Подрядчика КбшЖД отправили в колонию за хищение

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор В.Ефимову, директору ООО "Стройдор" из Москвы. Его обвиняли в хищении денег у КбшЖД. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, у фирмы был контракт содержанию ж/д переезда с железной дорогой. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Ленинский районный суд Самары приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже апелляционную жалобу на этот приговор рассмотрел Самарский областной суд. Решение районного суда менять не стали.

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