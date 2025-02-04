Подрядчика КбшЖД отправили в колонию за хищение

В Самаре суд вынес приговор В.Ефимову, директору ООО "Стройдор" из Москвы. Его обвиняли в хищении денег у КбшЖД. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, у фирмы был контракт содержанию ж/д переезда с железной дорогой. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.
Ленинский районный суд Самары приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже апелляционную жалобу на этот приговор рассмотрел Самарский областной суд. Решение районного суда менять не стали.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...