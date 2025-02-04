Подрядчика КбшЖД отправили в колонию за хищение

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В Самаре суд вынес приговор В.Ефимову, директору ООО "Стройдор" из Москвы. Его обвиняли в хищении денег у КбшЖД. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.