В Самарской области на складах торговой сети нашли двух мигрантов-нарушителей

В Самарской области полицейские провели миграционные рейды в Волжском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На территории складов сетевого магазина проверили более 30 человек и нашли одного человека, незаконно пребывавшего в РФ. Его выдворят из страны. Также выявили гражданина Индии, который работал без трудового договора. За это накажут работодателя.