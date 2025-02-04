В Клиниках СамГМУ прошли первые операции с применением интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

В Клиниках СамГМУ Минздрава России прошли пять хирургических операций на щитовидной и околощитовидной железах с применением метода интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов.
Внедрение этого метода позволяет свести к минимуму возможные риски повреждения нервов и нарушения голосовых функций. Проведение таких операций приводит уровень оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и паращитовидных желез к мировым стандартам. Внедрение метода в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра "Инженерия будущего".
В Самарской области расположены ведущие университеты, которые играют важную роль в развитии региона и страны. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность создания новых научных направлений и координации работы вузов с крупными компаниями. Для этого разрабатывается концепция региональной программы научно-технологического развития (НТР). Цели и задачи региональной программы НТР соответствуют Стратегии научно-технологического развития России. Они направлены на своевременное создание наукоемких технологий и продукции, которая отвечает национальным интересам. НОЦ активно участвует в этом процессе, способствуя развитию образования, науки и инноваций в регионе.
"Научно-образовательные центры (НОЦ) играют важную роль в развитии науки и технологий, особенно в таких важных областях, как медицина. Они способствуют объединению усилий ученых, преподавателей и студентов для проведения исследований и разработки новых методов лечения и диагностики заболеваний. Поддержка научных исследований и проектов в области медицины со стороны НОЦ имеет огромное значение. Это позволяет не только ускорить процесс внедрения новых технологий в практику, но и повысить качество медицинской помощи, что, в свою очередь, способствует улучшению здоровья населения", — отметил министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.
Как рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров, врачи Клиник СамГМУ провели две эндоскопических операции и три открытых. В будущем планируется проводить около 70 подобных операций в год.
"Новый нейромонитор позволяет в ходе операции визуализировать возвратные гортанные нервы, что графически отображается на экране, а также звуковыми сигналами, — комментирует Игорь Макаров. — Оборудование позволяет нам проследить весь ход нерва, способствует четкой идентификации контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства".
Для проведения мастер-класса по использованию нейромонитора в СамГМУ был приглашен хирург из Москвы Виталий Мещеряков, который имеет большой опыт в операциях на щитовидной железе с применением нейромонитора. После этого хирурги Клиник СамГМУ выполнили несколько операций самостоятельно. Операции прошли успешно, часть пациентов уже выписана под наблюдение врачей. Остальные пациенты будут выписаны до конца недели.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас