В Клиниках СамГМУ прошли первые операции с применением интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

В Клиниках СамГМУ Минздрава России прошли пять хирургических операций на щитовидной и околощитовидной железах с применением метода интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов.

Внедрение этого метода позволяет свести к минимуму возможные риски повреждения нервов и нарушения голосовых функций. Проведение таких операций приводит уровень оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и паращитовидных желез к мировым стандартам. Внедрение метода в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

В Самарской области расположены ведущие университеты, которые играют важную роль в развитии региона и страны. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность создания новых научных направлений и координации работы вузов с крупными компаниями. Для этого разрабатывается концепция региональной программы научно-технологического развития (НТР). Цели и задачи региональной программы НТР соответствуют Стратегии научно-технологического развития России. Они направлены на своевременное создание наукоемких технологий и продукции, которая отвечает национальным интересам. НОЦ активно участвует в этом процессе, способствуя развитию образования, науки и инноваций в регионе.

"Научно-образовательные центры (НОЦ) играют важную роль в развитии науки и технологий, особенно в таких важных областях, как медицина. Они способствуют объединению усилий ученых, преподавателей и студентов для проведения исследований и разработки новых методов лечения и диагностики заболеваний. Поддержка научных исследований и проектов в области медицины со стороны НОЦ имеет огромное значение. Это позволяет не только ускорить процесс внедрения новых технологий в практику, но и повысить качество медицинской помощи, что, в свою очередь, способствует улучшению здоровья населения", — отметил министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Как рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров, врачи Клиник СамГМУ провели две эндоскопических операции и три открытых. В будущем планируется проводить около 70 подобных операций в год.

"Новый нейромонитор позволяет в ходе операции визуализировать возвратные гортанные нервы, что графически отображается на экране, а также звуковыми сигналами, — комментирует Игорь Макаров. — Оборудование позволяет нам проследить весь ход нерва, способствует четкой идентификации контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства".

Для проведения мастер-класса по использованию нейромонитора в СамГМУ был приглашен хирург из Москвы Виталий Мещеряков, который имеет большой опыт в операциях на щитовидной железе с применением нейромонитора. После этого хирурги Клиник СамГМУ выполнили несколько операций самостоятельно. Операции прошли успешно, часть пациентов уже выписана под наблюдение врачей. Остальные пациенты будут выписаны до конца недели.