Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов

Сбербанк в партнерстве с другими кредиторами по итогам 2024 года комплексно урегулировал уже более 24 тысяч кредитов на сумму 11,2 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше, чем в 2023 году, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" "Сбербанка" Денис Кузнецов.

"Если в 2023 году "Сбер" в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тысячи проблемных кредитов на сумму 2,9 миллиарда рублей, то по итогам 2024 года — уже более 24 тысяч на 11,2 миллиарда рублей. Это практически в 4 раза больше, чем в 2023 году", — сказал он.

Кузнецов отметил, что чаще всего внутри сделок были беззалоговые кредиты, это около 76% объема, далее — кредитные карты с 19%, меньше всего залоговых кредитов (ипотек и автокредитов) — около 5%.

"Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объем составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом", — указал он.

По итогам 2024 года было реструктурировано 300 тысяч кредитов на сумму 97 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее, отметил топ-менеджер.