Преподавателя самарского колледжа заподозрили во взяточничестве

В Самаре преподаватель колледжа стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2024 г. он через посредника получил 15 тыс. руб. за проставление отметок о сдаче зачета без фактической проверки знаний.
Расследование продолжается.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?