Резиденты ОЭЗ "Тольятти" на 41% увеличили объем инвестиций в свои проекты

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги работы в 2024 году. Сегодня в ОЭЗ работают 39 компаний в разных отраслях промышленности, в том числе в фармацевтике, металлообработке, машиностроении, пищепроме и др.

По сравнению с 2023 годом резиденты существенно увеличили объемы вложений в свои проекты - в 2024 году они выросли на 41% и составили 16 млрд рублей.

В 2,5 раза увеличился объем налоговых отчислений компаний в бюджет РФ и составил 3,8 млрд рублей. За все время компании, работающие на площадке ОЭЗ "Тольятти", выплатили 11,02 млрд рублей налогов.

Более чем в два раза выросла выручка резидентов - по итогам 2024 года она превысила 30 млрд рублей. Инвесторы уже создали на своих предприятиях 3694 рабочих места, из них 1002 - в прошлом году.

Руководство Самарской области строит амбициозные планы по работе с инвесторами - губернатор Вячеслав Федорищев ранее говорил о том, что за ближайшие пять лет планируется привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион. "Нам нужно выполнить поставленную президентом РФ задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом", - отмечал глава региона.

Рост объема инвестиций позволяет предприятиям быстрее запускать производственные процессы и выходить на проектные мощности. Сегодня в ОЭЗ выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, сжиженный природный газ, лекарственные препараты, перерабатывают металлы, а также макулатуру с последующим производством из нее новых изделий. Готовится к запуску завод по производству диетических продуктов питания.

Новые резиденты, которые зашли в ОЭЗ в 2024 году, намерены создать производства оборудования для сферы альтернативной энергетики, пенополиуретанового наполнителя для автомобильных сидений, а также светотехнических изделий и узлов из пластмасс для сферы автопрома.

Площадка особой экономической зоны "Тольятти" развивается динамичными темпами и сегодня занимает третье место в VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

"Сегодня наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым продолжает создание объектов инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ "Тольятти". Мы рассчитываем, что до конца 2027 года количество резидентов площадки достигнет 44 компаний, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит пять тысяч", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В планах правительства региона - запустить третью очередь особой экономической зоны в 2026 году. Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".