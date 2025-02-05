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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет концерт, посвященный Баху и Пушкину

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, в 18:00 в евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет концерт "Для вас, души моей царицы" (6+), посвященный И. С. Баху и А.С. Пушкину.

"В этом году исполняется 340 лет Иоганну Себастьяну Баху — вершине, с которой открывается все музыкальное прошлое и музыкальное будущее. Ушедший год был юбилейным для самого значительного русского поэта и писателя — Александра Сергеевича Пушкина", — отмечается в сообщении Самарской кирхи.

Творческий проект Члена союза театральных деятелей самарской пианистки и органистки Наталии Зиньковской и Заслуженной артистки РФ Галины Канунниковой родился из бесконечного восхищения творчеством великого композитора и великого поэта. Слушателей ждут клавирные и органные сочинения И. С. Баха и стихи А. С. Пушкина.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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