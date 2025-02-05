Самарец получил условный срок за нападение на пристава

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 28-летнему отцу двоих детей за нападение на представителя власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июне 2024 г. мужчина пьяным пришел на прием в районное отделение службы судебных приставов. Там он схватил за руку пристава-исполнителя и дважды ударил ее.
Суд назначил дебоширу два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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