Заключенного из Самары будут судить за нападение на сотрудника ФСИН

В Советский районный суд Самары отправилось уголовное дело 32-летнего заключенного, обвиняемого в нападении на сотрудника ФСИН. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 1 декабря 2024 г. осужденный лечился от туберкулеза в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области. Он не соглашался с распорядком дня, начал вести себя агрессивно, ударил сотрудника учреждения и сорвал с форменной одежды видеорегистратор.