Заключенного из Самары будут судить за нападение на сотрудника ФСИН

В Советский районный суд Самары отправилось уголовное дело 32-летнего заключенного, обвиняемого в нападении на сотрудника ФСИН. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 1 декабря 2024 г. осужденный лечился от туберкулеза в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области. Он не соглашался с распорядком дня, начал вести себя агрессивно, ударил сотрудника учреждения и сорвал с форменной одежды видеорегистратор.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?