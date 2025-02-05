Вступил в силу приговор по делу о незаконной рыбалке у Жигулевской ГЭС

Во вторник, 4 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Жигулевского городского суда по делу о незаконной рыбалке. Об этом сообщили в суде.
25 января 2023 г. осужденный вместе со знакомым, дело которого выделено в отдельное производство, рыбачил в 1700 м от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС. Они выловили 261 экземпляр рыбы и раков и уже направились к берегу, где и попались полицейским.
По Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в этой зоне полностью запрещена рыбалка, в том числе любительская. Ущерб составил более 1,9 млн рублей.
Жигулевский городской суд 9 октября 2024 г. назначил горе-рыбаку штраф 800 тыс. руб. в доход государства. Также его обязали возместить ущерб (1,9 млн руб.) Волго-Камскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству.
Защитник осужденного подал апелляционную жалобу и просил оправдать мужчину. 4 февраля Самарский областной суд рассмотрел ее и признал вынесенный ранее приговор законным, а наказание — справедливым.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...