Вступил в силу приговор по делу о незаконной рыбалке у Жигулевской ГЭС

Во вторник, 4 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Жигулевского городского суда по делу о незаконной рыбалке. Об этом сообщили в суде.

25 января 2023 г. осужденный вместе со знакомым, дело которого выделено в отдельное производство, рыбачил в 1700 м от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС. Они выловили 261 экземпляр рыбы и раков и уже направились к берегу, где и попались полицейским.

По Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в этой зоне полностью запрещена рыбалка, в том числе любительская. Ущерб составил более 1,9 млн рублей.

Жигулевский городской суд 9 октября 2024 г. назначил горе-рыбаку штраф 800 тыс. руб. в доход государства. Также его обязали возместить ущерб (1,9 млн руб.) Волго-Камскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству.

Защитник осужденного подал апелляционную жалобу и просил оправдать мужчину. 4 февраля Самарский областной суд рассмотрел ее и признал вынесенный ранее приговор законным, а наказание — справедливым.