16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет международная конференция по нейроинтерфейсам Три самарских вуза попали в рейтинг лучших учебных заведений мира В Самаре выбрали "Учителя года-2025" Более 3800 самарцев прошли профобучение по нацпроекту "Демография" в 2024 году СамГМУ вошел в топ-10 предметного рейтинга THE World University Rankings среди медицинских вузов России

Образование Общество

В Самаре пройдет международная конференция по нейроинтерфейсам

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15–16 мая Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и компания "Нейротехника" проведут VIII Международную научно-практическую конференцию "Интерфейс мозг-компьютер: наука и практика". На площадке СамГМУ выступят российские и зарубежные специалисты по нейронаукам. Среди гостей ожидаются ведущие ученые в области нейронаук, представители некоммерческих проектов и бизнеса.

"Интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) — это передовая область науки и технологий, способная коренным образом изменить подходы к диагностике, терапии и реабилитации неврологических заболеваний, а также расширить возможности взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Совмещение достижений нейронаук, биоинженерии и анализа биологических сигналов позволяет создавать устройства, которые открывают новые горизонты в восстановлении утраченных функций организма и улучшении качества жизни пациентов, — комментирует директор НИИ нейронаук СамГМУ, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Александр Захаров. — Конференция в Самаре предоставляет уникальную возможность обсудить последние достижения в этой области, обменяться опытом и наметить перспективы дальнейшего развития ИМК".

Программа конференции включает пленарные доклады экспертов, интерактивные мастер-классы и обучающие семинары. Тематика охватывает достижения в области создания и практического применения интерфейсов мозг-компьютер, методики исследования функций головного мозга, подходы к математическому анализу биологических сигналов, а также высокотехнологические методы терапии и реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями и интеграция искусственного интеллекта в нейронауки.

"Особое внимание уделяется практическому применению интерфейсов мозг-компьютер в медицинской практике, включая высокотехнологичную реабилитацию пациентов с неврологическими нарушениями. Эти технологии уже сегодня находят применение в восстановлении двигательной активности после инсультов, управлении протезами и экзоскелетами, а также в когнитивной реабилитации, — отмечает Александр Захаров.— Важно, что интеграция искусственного интеллекта с ИМК открывает новые подходы к анализу сложных биосигналов, делая системы управления точнее и адаптивнее. Подобные научные события способствуют объединению усилий российских и зарубежных ученых, медицинских специалистов и инженеров для создания решений, способных менять жизнь пациентов".

Владимир Буланов, сооснователь и ведущий аналитик компании "Нейротехника":

"Проведение восьмой международной конференции в Самаре подтверждает высокий уровень российских специалистов. Мы укрепляем международное сотрудничество, объединяя передовые знания в одной из ключевых наукоёмких сфер. Компания "Нейротехника" с радостью делится опытом в создании медицинских нейротренажёров. Для всех участников, включая нас, это уникальная возможность расширить горизонты и внести вклад в развитие медицины и смежных областей, чтобы дать людям лучшее".

С докладами выступят ведущие ученые Сколковского института науки и технологий, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Института искусственного интеллекта AIRI, Института технологий и наук Каруньи, Индийского технологического института Бомбея и других научных организаций. Набор спикеров открыт.

Материалы докладов будут опубликованы в медицинском рецензируемом научно-практическом журнале "Наука и инновации в медицине" (включен в перечень ВАК, квартиль К2, готовится к включению в международную базу данных Scopus).

Александр Захаров отмечает, что конференция позволяет не только укрепить сотрудничество между наукой и бизнесом, но и привлечь внимание к перспективным разработкам, связанным с ИМК. Публикация материалов докладов в рецензируемом журнале, поддержка со стороны ведущих научных институтов и участие международных экспертов подтверждают высокий научный уровень мероприятия. "Таким образом, конференция в Самаре является значимой площадкой для продвижения передовых технологий, которые будут определять будущее медицины и реабилитации", — заключает он.

Будет вестись прямая трансляция. Для участия в конференции необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте bcisamara.org.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2