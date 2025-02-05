В Самаре пройдет международная конференция по нейроинтерфейсам

15–16 мая Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и компания "Нейротехника" проведут VIII Международную научно-практическую конференцию "Интерфейс мозг-компьютер: наука и практика". На площадке СамГМУ выступят российские и зарубежные специалисты по нейронаукам. Среди гостей ожидаются ведущие ученые в области нейронаук, представители некоммерческих проектов и бизнеса.

"Интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) — это передовая область науки и технологий, способная коренным образом изменить подходы к диагностике, терапии и реабилитации неврологических заболеваний, а также расширить возможности взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Совмещение достижений нейронаук, биоинженерии и анализа биологических сигналов позволяет создавать устройства, которые открывают новые горизонты в восстановлении утраченных функций организма и улучшении качества жизни пациентов, — комментирует директор НИИ нейронаук СамГМУ, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Александр Захаров. — Конференция в Самаре предоставляет уникальную возможность обсудить последние достижения в этой области, обменяться опытом и наметить перспективы дальнейшего развития ИМК".

Программа конференции включает пленарные доклады экспертов, интерактивные мастер-классы и обучающие семинары. Тематика охватывает достижения в области создания и практического применения интерфейсов мозг-компьютер, методики исследования функций головного мозга, подходы к математическому анализу биологических сигналов, а также высокотехнологические методы терапии и реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями и интеграция искусственного интеллекта в нейронауки.

"Особое внимание уделяется практическому применению интерфейсов мозг-компьютер в медицинской практике, включая высокотехнологичную реабилитацию пациентов с неврологическими нарушениями. Эти технологии уже сегодня находят применение в восстановлении двигательной активности после инсультов, управлении протезами и экзоскелетами, а также в когнитивной реабилитации, — отмечает Александр Захаров.— Важно, что интеграция искусственного интеллекта с ИМК открывает новые подходы к анализу сложных биосигналов, делая системы управления точнее и адаптивнее. Подобные научные события способствуют объединению усилий российских и зарубежных ученых, медицинских специалистов и инженеров для создания решений, способных менять жизнь пациентов".

Владимир Буланов, сооснователь и ведущий аналитик компании "Нейротехника":

"Проведение восьмой международной конференции в Самаре подтверждает высокий уровень российских специалистов. Мы укрепляем международное сотрудничество, объединяя передовые знания в одной из ключевых наукоёмких сфер. Компания "Нейротехника" с радостью делится опытом в создании медицинских нейротренажёров. Для всех участников, включая нас, это уникальная возможность расширить горизонты и внести вклад в развитие медицины и смежных областей, чтобы дать людям лучшее".

С докладами выступят ведущие ученые Сколковского института науки и технологий, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Института искусственного интеллекта AIRI, Института технологий и наук Каруньи, Индийского технологического института Бомбея и других научных организаций. Набор спикеров открыт.

Материалы докладов будут опубликованы в медицинском рецензируемом научно-практическом журнале "Наука и инновации в медицине" (включен в перечень ВАК, квартиль К2, готовится к включению в международную базу данных Scopus).

Александр Захаров отмечает, что конференция позволяет не только укрепить сотрудничество между наукой и бизнесом, но и привлечь внимание к перспективным разработкам, связанным с ИМК. Публикация материалов докладов в рецензируемом журнале, поддержка со стороны ведущих научных институтов и участие международных экспертов подтверждают высокий научный уровень мероприятия. "Таким образом, конференция в Самаре является значимой площадкой для продвижения передовых технологий, которые будут определять будущее медицины и реабилитации", — заключает он.

Будет вестись прямая трансляция. Для участия в конференции необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте bcisamara.org.