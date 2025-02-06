Владислав Коновалов: "На матч с ЦСКА мы не смогли выставить конкурентный состав"

После поражения от ЦСКА (44:102) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также рассказал, поедет ли поддержать Егора Амосова на "Матч ТВ Slam Dunk contest".

"Игра сложилась не так, как мы хотели. Приношу свои извинения как тренер, но сегодня мы не смогли выставить конкурентный состав. По объективным причинам: у наших лидеров травмы, Кулагин, Голдырев и Попов еще не готовы. Мы пытаемся восстановить их к матчам 9 и 12 февраля. Здесь понятно, за одну-две тренировки нужно интегрировать в состав молодежь, мы над этим будем работать, чтобы они быстрее адаптировались хотя бы в плане схем. Два боллхендера, Сопин и Кашин, выполняли свою роль, держали мяч. Мы ожидали большего от Амосова, но это молодой игрок, психологически пока не готовый, хотя и талантливый, и такие матчи тоже будут для него опытом. Это для всех большой опыт. Спасибо болельщикам, сегодня на трибунах опять было жарко! Из позитивного можно отметить того же Маруфова: у нас есть близкий к составу игрок, который может быть в ротации. Выйдя на площадку, он смотрелся вполне уверенно. Просто добавить скорость и реакцию, чтение ситуации, но это все приходит с опытом. В прошлой игре — Косяков, сегодня — Маруфов. Будем поэтапно прибавлять — и будет крепкая конкурентная команда. Нам правда хочется быть конкурентными", — отметил тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич ответил, поедет ли поддержать лично Егора Амосова на "Матч ТВ Slam Dunk contest": "Мы подготовим Егора, чтобы он выиграл, нам может пицца достанется. Мне в это время нужно работать с молодыми игроками, чтобы их развивать. Это наше кредо с Александром Полинкевичем. Мы, русские тренера, работаем с молодыми, чтобы их поднимать наверх, чтобы "Зенит", ЦСКА и УНИКС — охотились за нашими баскетболистами", — подытожил Коновалов.