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Общество

Три представителя Самарской области стали победителями всероссийского конкурса "Знание.Лектор"

МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 февраля, в национальном центре "Россия" в Москве состоялась церемония награждения победителей четвертого сезона всероссийского конкурса "Знание.Лектор" от Российского общества "Знание". Список победителей доступен на сайте проекта. Ими стали 70 лекторов из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

Победителями четвертого сезона "Знание.Лектор" стали сразу три участника из Самарской области. Юрий Холопов, заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности и экология" Приволжского государственного университета путей сообщения, победитель всероссийского конкурса "Золотые Имена Высшей Школы" в номинации "За достижения в просветительской деятельности", член Русского географического общества, Лиги преподавателей высшей школы и Российского общества "Знание", в финале конкурса рассказал об оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности человека.

Татьяна Никулина, специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО "Россети Цифра", аспирант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, представитель молодежного правительства Самарской области, в финале "Знание.Лектор" поделилась рекомендациями, как защитить страницу в социальных сетях.

Надежда Милославская, учитель физики средней школы поселка городского типа Балашейка, победитель конкурса "Учитель года Самарской области — 2024" в финале "Знание.Лектор" рассказала про электромеханические генераторы и их использовании для получения энергии на примере Калмыкии. Также Надежда стала победителем спецноминации "Навыки будущего в образовании" и получила сертификат на обучение по программе освоения цифровых навыков и компьютерной грамотности от образовательной платформы "Алгоритмика".

Награды лучшим лекторам вручили министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, капитан танковых войск, Герой Российской Федерации, директор департамента по патриотической работе в Российском обществе "Знание" Балдан Цыдыпов.

"Дорогие победители, каждый из вас — профессионал в своей области, и очень важно, что вы стремитесь делиться своими знаниями с подрастающим поколением. За это хочу сказать вам огромные слова благодарности. От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Как сложно выполнять вашу миссию так, чтобы у людей не оставалось ощущения сухости, пресности. Сегодня здесь находятся люди, которые делают живое дело, увлеченно и талантливо. И это очень здорово. Меняется время, меняются люди, меняются знания и формы передачи знаний. Вы находитесь на передовых рубежах этой новой системы передачи знаний, а с ними — ключевых смыслов и ценностей нашей жизни", — поздравила победителей проекта советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал о новых мерах по поддержке лекторов, которые Общество планирует реализовать уже в этом году.

"Нам очень важно, чтобы у лекторов всегда была возможность развиваться, оттачивать свое мастерство, обмениваться опытом. Поэтому уже в марте этого года мы запускаем для вас проект, где вы сможете стать участниками вдохновляющих встреч, мастер-классов, кинопоказов, интеллектуальных игр. До конца года мы запланировали более тысячи мероприятий, которые пройдут в каждом регионе России. А кульминацией станет ежегодный форум, на котором мы соберем лекторов со всей страны. Думаю, что в этом году площадкой станет наш Центр знаний "Машук" в Пятигорске. Мы рассчитываем провести такой форум осенью", — сообщил Максим Древаль.

Партнеры конкурса, учредившие в этом сезоне специальные номинации для финалистов, тоже приготовили свои призы. "Почта Банк" вручил 5 финалистам из малых городов грант на 250 тысяч рублей на просветительскую деятельность и развитие познавательного контента. Руководитель направления внешних коммуникаций и GR АО "Русская Медиагруппа" Михаил Трубецкой вручил 5 финалистам сертификаты на запись подкастов на "Русском Радио". От исполнительного директора группы Skyeng Рустама Айнетдинова 5 финалистов получили сертификаты на курс повышения уровня английского.

Директор департамента "Прикладная литература и межиздательские проекты" издательства АСТ, руководитель издательства АСТ нонфикшн Евгения Ларина вручила победителям 3 сертификата на издание книги в издательстве АСТ. Директор по работе с государственным сектором, эксперт в области образования и Цифровой экономики образовательной платформы "Алгоритмика" Станислав Косарев подарил 5 победителям спецноминации "Навыки будущего в образовании" сертификат на обучение по программе освоения цифровых навыков и компьютерной грамотности, а также цифровую прокачку для организации, в которой работает победитель.

Наборы с гаджетами и полезными инструментами для лекторской деятельности финалистам подарила компания VK. Начальник отдела по организации экскурсионного обслуживания компании "ВодоходЪ" Игорь Ясинский подарил пяти финалистам круиз продолжительностью до 7 дней с возможностью проведения лекций на борту теплохода.

Церемония награждения включала творческие номера, посвященные великим русским, советским и российским писателям, ученым, композиторам и поэтам, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году. Запись церемонии доступна в сообществе "Знание.Лектор" во ВКонтакте.

В финал конкурса "Знание.Лектор" вышли 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они преодолели отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества "Знание".

Четвертый сезон Всероссийского конкурса "Знание.Лектор" проходил с 23 апреля 2024 г. по 5 февраля 2025 г. В нем приняли участие свыше 19 тыс. человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Всех участников объединило стремление развивать родную страну при помощи инструментов просвещения. Они готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.
Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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Последние комментарии

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

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